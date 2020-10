Al via il vertice tra governo e Regioni per il dpcm

È iniziato l'incontro tra Governo e Regioni convocato dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Presenti anche il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e il ministro dell'Università Gaetano Manfredi. Al vertice partecipano in videoconferenza anche i ministri della Salute Roberto Speranza, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli e la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

