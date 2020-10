Al via coprifuoco anche in Campania: De Luca firma ordinanza

Scatta da domani il coprifuoco in Campania, come nel Lazio: il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza regionale che obbliga alla chiusura, dalle 23.00 alle 5 del mattino, tutte le attività commerciali, sociali e ricreative". "Gli avventori degli esercizi - si legge nell'ordinanza - sono tenuti a rientrare al proprio domicilio, dimora o residenza entro le ore 23,30". L'ordinanza rimarrà valida fino al 13 novembre, "salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata e comunque fino all'adozione di un prossimo DPCM".

