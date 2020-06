Aerei, stop ai trolley nelle cappelliere

Niente più bagagli nelle cappelliere degli aerei, che non potranno più essere utilizzate per ragioni sanitarie. Scatta oggi una delle principali novità tra le misure adottate per contenere la pandemia di Covid-19, come si legge in una nota del ministero della Salute diffusa dall'Ente Nazionale per il Trasporto Civile (Enac).

"Ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato", precisa il comunicato. I trolley quindi dovranno essere imbarcati in stiva.

Protesta la Lega. “Il divieto di imbarcare il bagaglio a mano sugli aerei, tra incertezze sui rimborsi e prenotazioni fantasma, dimostra ancora una volta che in Italia a pagare sono sempre i passeggeri. Tale misura, oltre a disincentivare il turismo nel nostro Paese, lede i diritti dell’utente, sul quale ricadranno i costi dei bagagli riversati in stiva col pretesto di evitare i contagi, e risulta paradossale poiché è abolito proprio il distanziamento sociale per far viaggiare gli aerei a pieno carico", si legge in una nota congiunta i deputati del Carroccio in Commissone Trasporti. "La decisione di Enac, in osservanza delle disposizioni internazionali introdotte dall’Icao, ci arriva come l’ennesimo segnale di lassismo da parte del governo nazionale, che, privo di idee, si affretta a recepire tali direttive contro gli interessi degli italiani”, conclude il comunicato.

