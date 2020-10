A Roma e Torino stretta anche sulle piazze e le vie della movida

Si stringe ancora la maglia delle misre anti-covid e dopo le regioni anche le città si "blindano". Mentre in Lazio il coprifuoco entrerà in vigore da domani sera con locali, dalla mezzanotte alle 5 del mattino, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi ha annunciato una nuova stretta sulla movida della città: dalle 21 fino a dopo le 24, a partire da venerdì sera, le più famose piazze del centro storico ma anche di quartieri più periferici della città, da Campo dei Fiori al Pigneto, da Madonna dei Monti a Trastevere verranno transennate e presidiate dalle forze dell'ordine per evitare assembramenti.

Stessa sorte per Torino, dove la sindaca Chiara Appendino ha firmato un'ordinanza che riguarda due aree della città: la prima compresa tra le vie Cesare Balbo, via Buniva, corso Regina Margherita e via Vanchiglia e una seconda che riguarda tutta via Matteo Pescatore. Nelle ore notturne, dalle 22.30 alle 5 del giorno successivo, l'accesso è esclusivamente consentito per raggiungere l'abitazione ai residenti e a chi si reca a far loro visita, a coloro che si recano in locali pubblici per il solo tempo della consumazione al tavolo di cibi e bevande e agli addetti che svolgono servizio di consegne a domicilio. Per tutte le altre persone l'ingresso, il passaggio e lo stazionamento in queste aree è vietato. Inoltre, chiusura anticipata per le attività di vendita per asporto, diverse dagli esercizi pubblici, alle ore 22.30

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata