280 i nuovi casi, 194 in Lombardia

Curva contagi in calo ma i 2/3 sono concentrati nella Regione più funestata dal covid

E' basso il numero di tamponi registrato nell'ultimo bollettino della Protezione Civile, 27.112 in tutto.

I nuovi contagi tornano lievemente a salire, +280 rispetto ai 197 di ieri. Costante il numero dei guariti, oltre i 700 anche quelli delle ultime 24 ore.

7 le Regioni che non registrano alcun nuovo contagio. IN 11 non si conta alcun decesso. I morti totali registrati sono 65. Di questi la metà, 32, sono quelli lombardi.

Prosegue lo svuotamento delle terapie intensive da covid, in totale nella tabella odierna sono 283 i pazienti gravi, sono invece 4.729 quelli ricoverati con sintomi.

Il totale degli attualmente positivi è 34.730

