In calo i casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore: 21.817 contagi confermati per un totale di 21.867.757 da inizio pandemia. Emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono invece 90 i decessi comunicati per un complessivo di 175.595 da inizio pandemia. 167.495 i tamponi processati per un tasso di positività del 13%. Continua il calo dei ricoveri Covid in Italia nelle ultime 24 ore: -13 quelli in terapia intensiva per un totale di 213 con 17 nuovi ingressi. Più netto il calo dei ricoveri in reparto che scendono di 336 pazienti per un complessivo di 5.091.

