Tornano a salire le terapie intensive. Tasso di positività al 14,5%. I morti da inizio pandemia superano le 165 mila unità

Sono 38.507 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 265.647 tamponi per un tasso di positività che si attesta 14,5%. Lo si legge sull’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 115 per un totale da inizio pandemia che supera quota 165 mila (165.091). Tornano a salire le terapie intensive, +7 in 24 ore, mentre continua la discesa dei ricoveri in area medica, -251. Le persone attualmente positive in Italia scendono a 1.007.863, 10.820 in meno nelle ultime 24 ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata