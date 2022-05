Tasso di positività al 14,5%. In calo i ricoveri

Sono 43.947 i nuovi contagi da C0vid-19 in Italia a fronte di 302.406 tamponi per un tasso di positività scende al 14,5%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 125 per un totale aggiornato a inizio pandemia a quota 164.304. In calo le terapie intensive, -6, e i ricoveri ordinari, -220. Le persone attualmente positive sono 1.146.385, oltre 18 mila in meno nelle ultime 24 ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata