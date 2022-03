Scendono ancora le terapie intensive. Il tasso di positività al 15%

Il mese di marzo si chiude con 73.195 nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 486.813 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 15%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I morti sono 159 per un totale aggiornato di inizio pandemia che tocca quota 159.383. Secondo giorno di calo per le terapie intensive che scendono di 13 unità in 24 ore. In leggero rialzo invece i ricoveri ordinari: +27. In calo le persone attualmente positive in Italia: sono 2.277.044, 5.772 in meno in 24 ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata