Il tasso di positività sale all'11,8% mentre continua il calo dei ricoveri

Sono 35.057 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 296.246 tamponi. Il tasso di positività sale per il terzo giorno di fila e nelle ultime 24 ore fa segnare l’11,8%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono in calo, 105, così come prosegue la discesa dei numeri degli ospedali. Le terapie intensive fanno segnare un -6 a quota 603 mentre i ricoveri ordinari calano di 146 unità. In calo le persone attualmente positive in Italia, al momento 1.016.341

