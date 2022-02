Aveva 89 anni. Premio Nobel per la medicina nel 2008, negli ultimi tempi era la voce di posizioni contrare ai vaccini anti Covid-19

(LaPresse) – E’ morto all’età di 89 anni Luc Montagnier. Il quotidiano francese Liberation ha confermato le voci del decesso del premio Nobel per la medicina nel 2008 che negli ultimi tempi voce di posizioni contrarie alla vaccinazione contro il Covid-19. Il giornale, dopo che voci della si sono rincorse per giorni, ha riportato la conferma di due fonti, una medica e una politica. Il controverso virologo è morto martedì all’ospedale americano di Neuilly. Il comune, inoltre, ha confermato di aver ricevuto il certificato di morte. Il 15 gennaio era stato a Milano per la manifestazione ‘No Green pass’ organizzata da Italexit di Gianluigi Paragone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata