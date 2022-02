Superate le 149mila vittime da inizio pandemia. Il tasso di positività cala al 10,5%. Aumentano i ricoveri ordinari, diminuiscono le terapie intensive

Sono 41.247 i nuovi casi di Covid in Italia, a fronte di 393.663 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. È quanto riporta il Bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute.

Il tasso di positività scende al 10,5%, in calo di un punto percentuale rispetto a ieri.

Ancora alto il numero dei morti, 326, che porta il totale a 149.097 vittime da inizio pandemia.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 123.823, mentre gli attualmente positivi sono 1.990.701.

Aumenta di 177 unità il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari, che sono complessivamente 18.675. Cala invece di 8 pazienti quello dei ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 1.423 malati più gravi ancora in rianimazione.

