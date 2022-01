Il tasso di positività scende al 13,4%. I ricoveri ordinari superano quota 20 mila

Sono 186.740 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 1.397.245 tamponi per un tasso di positività che scende al 13,4%. Lo si legge sul nuovo bollettino del ministero della Salute. Purtroppo molto alto il numero delle vittime: sono 468, il dato più alto di questa nuova ondata. In crescita anche le terapie intensive, +9 con 130 ingressi giornalieri. I ricoveri ordinari hanno invece superato in totale quota 20 mila, a 20.027, facendo segnare un aumento di 165 unità.

Ancora in calo il numero degli attualmente positivi in Italia: sono 2.689.166, -20.691 in 24 ore.

