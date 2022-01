Nelle ultime 24 ore 198 decessi, 1.138.310 i tamponi processati: tasso di positività al 19,28%

Nuovo record di positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute. Per la prima volta viene superata la barriera dei 200mila contagi in un giorno. Sono 219.441. A trainare è la Lombardia con 52.693, poco meno di un quarto del totale. Sono stati 1.138.310 i tamponi processati: il tasso di positività é al 19,28%, in aumento rispetto al 17,3% di ieri.

Sono 198 i decessi di pazienti positivi al Covid avvenuti in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale da inizio pandemia è di 138.474. Aumenta la pressione sugli ospedali: in area medica il saldo è di +463 per un totale di 13.827 ricoverati con sintomi. Nelle terapie intensive si registra un +39 con 177 ingressi giornalieri. I ricoverati totali sono 1.467.

