Si fa sempre più preoccupante la curva epidemilogica in Italia, con il coronavirus che sta dilagando anche a causa della variante Omicron. Sono infatti 98.020 i nuovi casi di Covid nel Paese, secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute. È il nuovo record negativo di contagi in un giorno dall’inizio della pandemia.

I tamponi processati – tra molecolari e antigenici – sono stati 1.029.429, oltre 5.200 in meno rispetto al giorno precedente.

Il tasso di positività balza al 9,5%, in aumento di quasi due punti percentuali rispetto a ieri, quando si era attestato al 7.6%.

I decessi sono 136, per un totale di 137.091 vittime da inizio pandemia.

Cresce ulteriormente la pressione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 10.578, in aumento di 489 unità, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 1.185, 40 in più del giorno precedente.

