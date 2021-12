"Ogni secondo, a due francesi viene diagnosticata la positività", secondo il ministro della Salute francese

In Francia nelle ultime 24 ore sono risultate positive 208mila persone, un nuovo record nazionale. Lo ha annunciato il ministro della Salute francese, Olivier Véran, durante un’audizione all’Assemblea nazionale a proposito del progetto di legge per introdurre in Francia il ‘pass vaccinale’

“Questo vuol dire che 24 ore su 24, ogni secondo, a due francesi viene diagnosticata la positività. Non abbiamo mai visto una situazione del genere ed è così ovunque, in tutti i territori, in tutti gli ambienti, siamo sicuramente a un milione di francesi contagiati più le persone asintomatiche”, ha aggiunto il ministro Veran, secondo quanto riporta l’emittente Bfmtv.

