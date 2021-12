Si evince dal monitoraggio settimanale

(LaPresse) – Non ci saranno nuovi cambi di colore per le Regioni a Natale. Restano in fascia gialla Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Province Autonome di Trento e Bolzano e Veneto. Le restanti Regioni restano in bianco.

Nessuna infatti – da quanto si evince dal monitoraggio settimanale – ha sorpassato i parametri di occupazione delle terapie intensive (10%) e dei posti in area medica (15%). Il Piemonte lo ha sfiorato con il 10,7% di occupazione delle terapie intensive unito però al 14,9% di posti occupati in area medica.

