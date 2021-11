In Russia in una sola giornata 35.681 nuovi casi e 1.241 decessi

In Germania nelle ultime 24 ore sono stati registrati 30.643 contagi e 62 decessi. I dati risultano in aumento rispetto a esattamente una settimana fa, quando erano stati registrati 23.607 contagi e 43 decessi. L’incidenza su 100mila abitanti è salita a 386,5, rispetto al dato di 372,7 del giorno prima e di 303,0 di una settimana fa; un mese fa lo stesso dato si attestava a 95,1. Mentre la vicina Austria inizia il lockdown anche la Germania cerca di far fronte alla quarta ondata, con la Baviera che si blinda e le restrizioni per non vaccinati dietro l’angolo.

In Russia, invece, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 35.681 contagi da Covid-19 e 1.241 decessi. L’agenzia di stampa russa Interfax sottolinea che si tratta del numero più basso di contagi dal 24 ottobre, quando erano stati registrati 35.660 nuovi casi prima che la curva iniziasse a salire. I nuovi dati giornalieri portano a 9.366.839 i casi complessivi di coronavirus nel Paese da inizio pandemia e a 265.336 i decessi complessivi.

