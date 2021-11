In quasi quattromila al Circo Massimo lancinoa proposta di legge per fermare stato di emergenza

(LaPresse) Sale a quasi quattromila persone la partecipazione alla manifestazione al Circo Massimo, a Roma, del “popolo no green pass” . Una manifestazione che rivendica l’estraneità ad ogni appartenenza politica: “questa piazza non è nera, rossa o gialli”, dicono dal palco, “è tricolore, è una piazza italiana”. Tra le iniziative anche la raccolta firme per una “legge di iniziativa popolare contro l’estensione dello stato di emergenza”.

