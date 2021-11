Il figlio di Bob Kennedy a Milano per la manifestazione contro la certificazione verde

(LaPresse) “Il Green pass non è un’innovazione nel campo delle politiche sanitarie ma è una misura di controllo finanziario. È simile al passaporto razziale istituito dal terzo Reich e da quelli in vigore nel periodo dell’apartheid in Sudafrica”. Lo ha detto Robert Kennedy Jr., nipote di Jfk e figlio di Bob Kennedy, nel corso di una conferenza stampa a Milano. “Penso che mio zio (Jfk, ndr) credesse nella democrazia e la libertà di parola” ha aggiunto Kennedy Jr.

