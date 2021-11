Male la campagna vaccinale: un tedesco su tre non è immunizzato

(LaPresse) In Germania non si arresta la quarta ondata di Covid. Il tasso di nuove infezioni è il più alto dall’inizio della pandemia, con 210 nuovi casi al giorno su 100mila abitanti. Da luglio la curva è in continua crescita. Ieri i contagi sono stati oltre 26mila. Preoccupa l’andamento a rilento della campagna vaccinale: solo un tedesco su tre, il 33%, risulta completamente immunizzato. Il Parlamento dovrà valutare nei prossimi giorni la proroga dello stato di emergenza, che scadrà il 25 novembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata