La senatrice di Forza Italia in visita al Salone del Mobile di Milano

(LaPresse) “Forza Italia ha sempre portato avanti la politica dei vaccini e del green pass“. Così la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, in visita questa mattina al Salone del Mobile a Milano. “Non voglio parlare della Lega in particolare, penso che ci siano esponenti politici in tutti i partiti che sono ambigui rispetto ai vaccini – ha aggiunto Ronzulli – Non si può essere ‘ni vax’, si deve essere sì vax sempre perché bisogna stare dalla parte della scienza e non si piò portare avanti una certa teoria in nome del consenso quando dall’altra parte ci sono le vite umane. Ecco preferisco perdere un voto ma salvare una vita in più”, ha concluso Ronzulli.

