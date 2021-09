Così la leader di Fratelli d'Italia a Roma a margine della presentazione delle liste per le elezioni comunali

“Ci vedremo con Salvini ma ritengo che non debba rendere conto a me del comportamento dei suoi ministri. Ognuno di noi dovrà rendere conto ai cittadini. Sono stato contento dell’atteggiamento della Lega in Aula su green pass credo sia giusto che il centro destra difenda le sue posizioni perché non posso considerare larghe intese questo governo di sinistra che chiede i voti alla destra per fare le cose sue, questa è prevaricazione”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine della presentazione delle liste per le elezioni comunali che si è tenuta a all’Eur, a Roma.

