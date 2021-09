Così il leader della Lega intervistato dai giornalisti

(LaPresse) “Stiamo lavorando per garantire salute, lavoro e libertà agli italiani. Quindi stiamo insistendo sui tamponi gratuiti, soprattutto per i minori, i disabili, per le famiglie con figli che non possono spendere 30 euro a tampone“. Così, Matteo Salvini, leader della Lega. “Ribadiamo il no a qualsiasi tipo di obbligo visto che gli italiani, già 40 milioni, hanno volontariamente, liberamente e positivamente scelto. Siamo tra i paesi più vaccinati d’Europa, senza parlare di chiusure come fa il ministro Speranza, gettando nello sconforto gli italiani che invece meritano di più”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

