Lo ha detto il segretario generale della Uil dopo l'incontro con Confindustria

(LaPresse) “Abbiamo ricominciato a parlare con Confindustria e abbiamo scoperto che dopo essere stati definiti come Ponzio Pilato su tante cose la vediamo allo stesso modo. Confindustria ha dato ad esempio la disponibilità alla obbligatorietà dei vaccini e su questo la vediamo allo stesso modo e nel caso il governo decidesse sul green pass, Confindustria ha dato la disponibilità a non far pagare i tamponi a lavoratori”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dopo l’incontro con Confindustria nella sede di via dell’Astronomia. “Rimangono distanti le posizioni sull’utilizzo del green pass in azienda, abbiamo ricordato che in questi mesi i protocolli hanno funzionato e hanno permesso l’utilizzo e la fruizione delle mense in assoluta sicurezza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata