La Cancelliera tedesca ribadisce l'importanza delle vaccinazioni: "La normalità si può riottenere solo insieme"

(LaPresse) La pandemia da coronavirus ha ripreso “una dinamica preoccupante” e si registra “una crescita esponenziale” dei contagi. Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, giovedì nel corso di una conferenza stampa. “Tutti rivogliamo la nostra normalità, ma possiamo ottenerla solo insieme”, ha detto Merkel, sottolineando l’importanza dei vaccini: “Ogni singola vaccinazione conta ed è un piccolo passo verso il ritorno alla normalità”.

Impennata dei casi anche in Gb, Francia e Usa

Anche la Germania quindi, come la Gran Bretagna e la Francia sta assistendo a una nuova impennata dei casi di infezione, spinti dalla variante Delta. La pandemia è tornata a far paura anche in Usa. Nelle ultime due settimane la media giornaliera dei casi è quasi triplicata, passando dai 15.238 del 7 luglio ai 41.310 di ieri. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati quasi 61mila. E il presidente Joe Biden annuncia: “Da settembre vaccini anche sotto i 12 anni”.

Intanto la Cina attacca l’Organizzazione Mondiale della Sanità per la seconda indagine a Wuhan sulle origini del coronavirus. “È un atto di arroganza che ignora il buon senso e sfida la scienza”, accusa Pechino.

