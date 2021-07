Il tasso di positività in leggero calo all'1,3%. Quasi 245mila tamponi processati. Stabili ricoveri in terapia intensiva, ma aumentano gli ordinari

Continua l’aumento dei casi covid in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.121 nuovi casi su oltre 244mila tamponi processati, secondo il quotidiano bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività è stabile all’1,3% (ieri leggermente più alto all’1,4%).

Resta basso il numero delle vittime: 13 quelle di oggi (ieri erano state 11).

Stabili gli ingressi in terapia intensiva, dove in totale sono ricoverate 162 persone: +9 gli ingressi del giorno. Sono invece in aumento i ricoveri nei reparti ordinari: 23 in più rispetto a ieri.

Il totale dei ricoverati con sintomi è di 1.111

