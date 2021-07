Sono 9 le vittime in 24 ore

​​​​​​​Sono 2.455 i nuovi casi di Covid registrati in Italia in 24 ore su 190.922 tamponi processati. Sale così a 1,28% il tasso di positività. Continua dunque la lieve risalita dei contagi. Diminuiscono però le vittime, 9 in un giorno. Meno ottocento gli attualmente positivi.

Sono 3.264 i nuovi guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale da inizio pandemia a 4.109.579. Sono 153 i pazienti in terapia intensiva con 11 ingressi giornalieri, (mercoledì erano 7). 1.089 i ricoverati nei reparti ordinari , 19 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Sono i dati comunicati dal ministero della Salute.

