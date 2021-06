21 decessi sono relativi a ricalcoli, sotto i 2mila i ricoveri in reparti specializzati

Sono 753 nuovi contagi da Coronavirus in Italia con oltre 192 mila tamponi. Il tasso di positività allo 0.4%. In lieve risalita i decessi Covid in Italia nelle ultime 24 ore con 35 vittime contro le 28 di ieri: nel bollettino odierno il ministero della Salute ne ha comunicati 56, specificando che 21 sono relativi a ricalcoli delle Regioni relativi al periodo marzo-maggio 2021. Il totale dei morti Covid nel nostro Paese da inizio pandemia sale così a 127.418. Continuano a calare i pazienti in ospedale per Covid in Italia: -22 le persone in terapia intensiva rispetto a ieri per un totale di 306 con 8 nuovi ingressi. In discesa anche gli ospedalizzati a -128, dato che porta sotto i 2mila il totale dei ricoveri in reparto: a oggi sono infatti 1.899 gli italiani in area non critica per Sars-Cov2.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata