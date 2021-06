A Parigi clienti in caffé e bistrot non solo nei dehors

(LaPresse) – Da mercoledì 9 giugno è in vigore un ulteriore allentamento delle restrizioni anti-Covid in Francia. Bar e ristoranti possono accogliere i clienti non solo negli spazi all’aperto ma anche all’interno dei locali, al 50% della capacità.. La seconda fase delle riaperture, dopo quella del 19 maggio, prevede inoltre lo spostamento del coprifuoco dalle 21 alle 23. E a Parigi gli abitanti della capitale sono già tornati a riempire bistrot e caffè.

