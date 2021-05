Il locale ha violato ripetutamente le norme anti Covid: sarà consegnato al custode giudiziario

(LaPresse) Marco Bogetto, giornalista di Prima Chivasso, è stato aggredito questa mattina, 6 maggio, davanti alla Torteria di Chivasso, che è stata chiusa dalle autorità per inosservanza delle regole anti Covid. Durante la protesta andata in scena davanti al locale, una persona presente ha tirato prima un calcio e poi un pugno al videogiornalista, che stava riprendendo la scena. La polizia è intervenuta per procedere alla chiusura della Torteria, in esecuzione del decreto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria. Il locale aveva violato ripetutamente le norme anticovid: i sigilli sono arrivati anche per il mancato rispetto delle sanzioni amministrative, tra le quali la sospensione dell’attività, comminate nello scorso periodo all’esercente e ai clienti del locale, che sarà consegnato al custode giudiziario nominato dall’autorità procedente. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

