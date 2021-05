Il governo pronto a abolire il coprifuoco a metà maggio

Sono 10.585 i nuovi casi di Covid in Italia, a fronte di oltre 327mila tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 3,2 per cento. I decessi sono 267. Superate le 122mila vittime da inizio pandemia. Intanto il premier Mario Draghi è pronto a rivedere gli orari del coprifuoco. A metà maggio il governo – sulla base dell’andamento della curva epidemiologica – potrebbe decidere di farlo slittare dalle 22 alle 23 o anche di cancellarlo del tutto. “Se non si riapre entro metà maggio, il disastro è fatto”, lamenta il leghista Gian Marco Centinaio.

