Sono 9.116 i casi di coronavirus registrati nelle ultime ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, su 315.506 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 2,9%. Le vittime sono 305, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 121.738.

Scende anche la pressione sulle terapie intesive e nei reparti: -67 pazienti in rianimazione e -219 nei reparti ordinari. Calano anche gli attuali positivi al Covid in Italia con -9.669 persone che hanno sconfitto il virus. Il totale sul territorio nazionale è di 413.889 attualmente positivi di cui 393.290 in isolamento domiciliare. Aumentano quindi i i guariti: 18.477 guarigioni contro le 13.038 di ieri.

