E’ iniziata poco dopo le 11 la replica alla Camera del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Recovery plan. A seguire i gruppi e parlamentari esprimeranno le intenzioni di voto e poi le votazioni. Nel suo intervento, Draghi ha ricordato che “c’è un profondo rispetto che il governo e io abbiamo per il Parlamento” e anche per gli enti locali. “Gli enti locali sono i veri attuatori del Piano, devono avere un ruolo centrale perchè hanno la massima contezza dei bisogni del territorio”. “Indubbiamente i tempi erano ristretti – ha ammesso il presidente del Consiglio -: la scadenza del 30 aprile non è mediatica, ma se si arriva prima si accede ai fondi prima. La Commissione Ue andrà sui mercati intorno a maggio-giugno, poi la finestra si chiederà temporaneamente per l’estate, successivamente si avrà accesso alla quota della prima provvista”.

“Nel piano – ha precisato il premier – si esplicita in maniera chiara come verranno spesi i fondi per il Mezzogiorno, sia quelli del Pnrr che quelli aggiuntivi. Ieri ho detto 80 miliardi ma in realtà sono 82, il 40% del piano per un 34% di popolazione“, mentre “per il turismo, per cultura e turismo ci sono 8 miliardi. Sono previsti interventi per la valorizzazione di siti storici e culturali, ci sono interventi nel digitale per consentire il collegamento dell’intero ecosistema turistico e la competitività delle imprese”.

“Questo Piano prevede stanziamenti molto corposi, che permettono investimenti che sarebbero stati impensabili fino a poco fa. L’intero piano è un investimento sul futuro e sulle giovani generazioni. Come ho detto ieri, dobbiamo garantire ai nostri giovani welfare, sicurezza abitativa e un mercato del lavoro adeguato. Ho parlato delle misure del Piano per le famiglie giovani, quelle per le infrastrutture sociali e le case popolari, e gli incentivi fiscali per i mutui”ha precisato Draghi. “Inoltre, il piano interviene per garantire in maniera equa e adeguata il diritto allo studio, e stanzia quasi un miliardo per gli alloggi studenteschi, 500 milioni per le borse di studio per accedere all’università. Prevede poi l’ampliamento dei dottorati, attraverso un finanziamento cumulativo di circa un miliardo – ha aggiunto-. Ribadisco inoltre l’introduzione di una previsione per condizionare l’esecuzione dei progetti finanziati non solo dal Pnrr, ma anche da React-Eu e dal Piano complementare, alla nuova occupazione giovanile e femminile”.

“Il Piano prevede importanti misure a sostegno delle donne lavoratrici. Vi sono interventi a favore dell’imprenditoria femminile, ma soprattutto un corposo pacchetto per aiutare ad alleggerire il carico familiare che spesso grava sulle spalle delle donne. Il Piano asili nido stanzia ben 4,6 miliardi per gli asili nido e le scuole d’infanzia. Questo investimento porta a creare circa 230mila nuovi posti destinati ai bambini più piccoli, e si tratta di una stima prudenziale. L’ambizione del Governo è raggiungere e superare gli obiettivi europei a riguardo. Si prevede inoltre il rafforzamento dei servizi di prossimità e di supporto all’assistenza domiciliare”ha poi aggiunto Draghi.

“Molti hanno chiesto garanzie relativamente al Superbonus. Ribadisco che per questa misura, tra Pnrr e Fondo complementare sono previsti oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate in precedenza. La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 per le case popolari. Per il futuro, il Governo si impegna a inserire nel disegno di legge di Bilancio per il 2022 una proroga dell’ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021. Sono completamente d’accordo, l’ecobonus tira poco perché le procedure sono troppo complesse, quindi con un dl che verrà presentato entro il mese di maggio, interveniamo con delle importanti semplificazioni per far sì che la gente lo possa usare” ha detto Draghi alla Camera per le comunicazioni sul Recovery plan.

“Il Parlamento su questo piano, forse il documento più importante della storia repubblicano, è stato ignorato, permettemi di dire, è stato deriso. Noi siamo stati mesi impegnati sul piano di Giuseppe Conte, poi Conte è andata a casa perché Italia Viva diceva che un piano così importante non può essere gestito da forze oscure ma deve essere valutato dal Parlamento. Dov’è ora Renzi, in Arabia Saudita?”. Così la leader di FdI Giorgia Meloni nelle dichiarazioni di voto. “Ci sono troppe risposte che restano drammaticamente inevase. La riforma del fisco, per esempio. Anche Conte voleva lo sviluppo del Sud, io sono d’accordo, poi però l’ha risolto con il reddito di cittadinanza e lì non sono più d’accordo” ha aggiunto la leader di FdI.

“Un partito serio” non vota a scatola chiusa con un “prendere o lasciare, e per questo noi dobbiamo astenerci adesso da ogni giudizio e quando sarà compiuto il nostro giudizio, le garantisco che sarà libero e non viziato da interessi di parte come quello di qualcun altro” ha poi precisato Meloni.

