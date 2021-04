Leoluca Orlando

Il video del sindaco di Palermo sulla diffusione del virus

(LaPresse) “Incoscienti, fermatevi, state provocando una strage di migliaia di persone e di migliaia di aziende”. Si chiude con questa frase il video di poco più di trenta secondi registrato ieri sera dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dopo aver letto gli ultimi dati palermitani sulla diffusione del virus in città e provincia. Nel video l’ira del primo cittadino: “Le forze dell’ordine cercano in tutti i modi di far capire alle persone che siamo alla vigilia di una strage umana ed economica” ha detto Orlando, ringraziando anche tutti i sanitari per l’impegno profuso dall’inizio della pandemia. Già sabato, dopo avere visto alcuni video pubblicati sui social di assembramenti in spazi pubblici all’aperto, Orlando aveva firmato un’ordinanza per impedire di nuovo lo stazionamento lungo la costa almeno fino al 2 maggio. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

