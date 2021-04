Alber Elbaz

Il famoso designer israeliano-francese aveva 59 anni: rilanciò il marchio Lanvin

(LaPresse) È morto a Parigi lo stilista israeliano-francese Alber Elbaz, che da giorni sarebbe stato in coma indotto in ospedale per gravi sintomi di Covid-19. Aveva 59 anni. Nato in Marocco e trasferitosi in Israele con la famiglia quando aveva 10 anni, Elbaz studiò nel Paese d’adozione e poi si trasferì a New York a metà degli Anni Ottanta, lavorando per marchi come Geoffrey Beene e Yves Saint Laurent, prima di passare a Lanvin dal 2001 al 2015. Trasformò la casa di moda in un successo creativo e commerciale. Secondo i media francesi, la notizia del decesso è stata diffusa da Women’s Wear Daily citando la Compagnie financière Richemont, con cui il designer collaborava per il nuovo marchio AZ Factory di recente lanciato. Il quotidiano Haaretz ha precisato che la causa della morte è legata al Covid-19.

