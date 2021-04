La cancelliera tedesca oggi ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca

La cancelliera Angela Merkel ha lanciato l’allarme sulla ripresa dei contagi in Germania: “La situazione è molto seria”, ha dichiarato in un’intervista. Pronta una nuova stretta: intanto oggi la cancelliera ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca. L’Oms ha specificato che il tasso di contagio è aumentato ed è arrivato ad essere quasi il più alto da inizio pandemia. In Europa i contagi crescono, spiega il direttore locale dell’Oms, fatta eccezione per la fascia degli over 80, nella quale sono state vaccinate più persone.

