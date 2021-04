Messaggio di auguri per Pasqua della presidente del Senato

“Anche quest’anno, ci troviamo a vivere la Santa Pasqua in una condizione di grande fragilità. Forte è il grido di dolore dei tanti malati, delle famiglie in difficoltà, di chi ha perso un lavoro. Ma altrettanto forte è il grido di speranza di un intero popolo che non si arrende”. Così la presidente del Senato Elisabetta Casellati in un messaggio per gli auguri di Pasqua.

