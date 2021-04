L'indice di positività scende al 5,9 %, rispetto al 6,6% di venerdì

Sono 21.261 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, su 359.214 tamponi processati. 376 i decessi. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Nella giornata precedente si erano registrati 21.932 contagi su oltre 331 mila test, con 481 morti. L’indice di positività scende al 5,9 %, rispetto al 6,6% di venerdì. Sono 3.714 i posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Italia, 10 in più di ieri, con 234 ingressi giornalieri. 215 in meno delle 24 ore precedenti i ricoveri nei reparti ordinari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata