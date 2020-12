Pochi i tamponi, 111.217 nelle ultime 24 ore

Oggi ancora 528 morti di Covid in Italia, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute. Sono pochi i contagi, 13.720 in 24 ore, come ogni lunedì dato lo scarso numero di tamponi effettuati di domenica, 111.217 in 24 ore. Meno 72 ricoveri in terapia intensiva: in realtà però i nuovi ingressi sono 144 ma sono di più le persone che lasciano la terapia intensiva. Il numero di decessi da inizio pandemia sale a 60.606, il totale dei contagi è 1.742.557. Intanto l’Iss fa sapere che 4 morti di Covid su 10 in Italia si sono contagiati in Lombardia, il 39,9% dei decessi avvenuti durante la pandemia.

