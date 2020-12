In calo ricoveri e terapie intensive. Al 10,6% il rapporto positivi/tamponi

Restano sotto quota 20 mila i nouvi contagi da coronavirus in Italia. Oggi registrati 19350 casi con un rapporto positivi tamponi che si attesta sul 10,6%. Tornano salire i decessi: 785 quelli registrati nelle ultime 24 ore per un totale che supera quota 56 mila dall’inizio della pandemia. In calo netto invece i ricoveri con sintomi -376 e le terapie intensive -81. La regione con più nuovi casi resta la Lombardia con 4.048 davanti a Veneto 2.535 e Lazio 1.669.

