Zazzaroni: "Mio titolo su Corriere dello Sport non è razzista"

"Qualcuno mi spiega il significato razzista di questo titolo? Sai quanti ne ho fatti di titoli così in 40 anni? Perchè devo spiegare questa cosa al web?". Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, difende il suo titolo in prima pagina di oggi che ha scatenato un vespaio di polemiche. 'Black Friday' con le foto di Romelu Lukaku e Chris Smalling in vista di Inter-Roma, un titolo che è stato criticato anche all'estero, dalla BBC a l'Equipe.

Zazzaroni si difende: "Lukaku e Smalling in prima pagina sono due grandi giocatori, hanno giocato nel Manchester, il Black friday è di attualità. Perchè no? Le battaglie razziste sono un'altra cosa, sono serie, questo titolo spiegato e chiarito non può essere indicato come razzista. Sono quelli che dicono che i buu non sono razzisti ad essere vergognosi. Il titolo ci sta in questo contesto", ha ribadito.

Dopo essere stato travolto da una bufera di polemiche, lo stesso Corriere dello Sport ha voluto affermare la propria tradizione al fianco delle lotte per i diritti di libertà e uguaglianza: "Razzisti a chi? - si legge sulla prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano sportivo - Linciaggio contro un giornale che da un secolo difende la libertà e l'uguaglianza".

