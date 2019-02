Wanda Nara torna alla carica: "Icardi dipinto come un mostro ma è un vero interista"

"Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore della Fiorentina, come l'atteggiamento di Perisic dopo il gol di Politano, come tenere Icardi a casa con tutto questo dolore che ha. Lo fanno sembrare un mostro, ma non lo è. Mauro ha rispetto di tutti, per i colori, per la maglia dell'Inter". Wanda Nara, ospite a 'Tiki Taka', torna a difendere Mauro Icardi. "Ogni volta che c'è stata magari qualche trattativa - ha aggiunto la moglie e agente dell'attaccante nerazzurro - quello che l'ha fatta saltare è stato sempre Mauro. È un vero interista. Non voglio parlare degli altri giocatori della squadra, parlo di Mauro. Lui veramente è un interista. Mauro non ha parlato ancora, io parlo per me, per quello che Wanda pensa. Quello che dice la moglie è una cosa, quello che dice e come si comporta il marito è un'altra. Perché dire che la fascia a Icardi è stata tolta per quello che ha detto Wanda, era un'ipotesi, a 'Tiki Taka'. Qua io sono un'opinionista e posso dire quello che voglio", ha sottolineato l'agente dell'ex capitano dell'Inter.

