Wanda Nara scatenata sui social fra repliche ai tifosi e messaggi all'Inter

"Certe cose non si risolvono con le chat, i video o i like", aveva detto mercoledì Luciano Spalletti a proposito del 'caso Icardi'. Ma Wanda Nara non sembra essere dello stesso avviso. La moglie e agente dell'ormai ex capitano dell'Inter continua ad imperversare sui social con messaggi criptici e risposte ai commenti dei tifosi o ad articoli della stampa. "Ignora quando ti criticano, ascolta quando ti consigliano e allontanati quando non ti danno valore", è l'ultimo messaggio pubblicato dalla signora Icardi nelle stories di Instagram.

In precedenza, Wanda Nara dopo aver accompagnato il marito alla visita medica voluta dall'Inter, aveva risposto bruscamente a un commento di una fan page di tifosi interisti. "Potete smetterla con queste c....te! Mauro ha sempre giocato pur non essendo al massimo, vi ricordo che nella partita di Roma contro la Lazio nessun medico gli consigliava di rischiare ma lui per l'Inter e per la Champions è sceso in campo!", la replica piccata della moglie del bomber nerazzurro.

