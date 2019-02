Wanda Nara in lacrime a 'Tiki Taka': "L'Inter è la nostra famiglia, vogliamo restare"

Lacrime a 'Tiki Taka' per Wanda Nara. La compagna e manager di Mauro Icardi racconta di essere stata sorpresa dalla decisione dell'Inter di togliere la fascia da capitano al calciatore: "L'ho saputo tramite Twitter", spiega. "Alcuni - aggiunge - dicono che una fascia non cambia niente, ma per Mauro è come se gli avessero tolto una gamba. Lui mostra quella maglia con orgoglio, gioca con orgoglio e non ha mai pensato al denaro. Quella fascia ha fatto sempre di tutto per onorarla. Non è facile averla dopo Zanetti". Poi, piangendo, ringrazia Moratti per le sue parole, quando "Mauro stava malissimo. Gli ho chiesto se mi dà una mano per farlo giocare perché veramente Mauro è uno che si chiude subito".

Wanda Nara parla dell'Inter come di una "famiglia": "Per me l'Inter è la nostra famiglia, noi viviamo a Milano per l'Inter. Non me ne voglio andare". A quel punto, una stretta di mano virtuale con l'ad Giuseppe Marotta, in collegamento telefonico, che precisa: "Noi intendiamo stemperare questa tensione e ridare serenità a tutti. Perché quello che è stato deciso in estrema serenità non è un provvedimento disciplinare. Se si parla di famiglia, alle volte ci sono decisioni che vanno prese malvolentieri verso i propri figli perché possano crescere. Ho spiegato personalmente i motivi della decisione a Mauro. Vorrei che Wanda capisse che lo facciamo per il bene di Mauro, suo, dell'Inter e dei tifosi. Li invito ad accettare con serenità provvedimento perché non va a intaccare la serietà del giocatore". Nessuna chiusura, quindi, per il contratto: "Con Wanda avevo preso l'impegno un mese fa di presentare una proposta contrattuale e lo faremo sicuramente. Sarà poi libera di accettare o meno. Io voglio solo rincuorare le parti e dare serenità".



