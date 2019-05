Wanda Nara: "Icardi resta all'Inter. Juve? Può giocare con Ronaldo"

E sulla possibilità che con l'eventuale arrivo di Conte al club non sarebbe prevista la presenza di Maurito in squadra dice: "Gli allenatori migliori lo vogliono. Mi sembra strano che arriva un tecnico di peso enorme e dice che non lo vuole"

"I giornali continuano a dire che Icardi va via, Icardi va via. Io mi sono scocciata di ripetere che lui rimane all'Inter". Così Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, nel suo ormai consueto intervento negli studi di Tiki Taka su Mediaset. "La verità è che io il primo giorno di mercato spengo il telefono. Sono arrivare offerte. Ma il ragazzo rimane all'Inter. Basta", aggiunge. E sulla possibilità che con l'eventuale arrivo di Conte al club non sarebbe prevista la presenza di Maurito in squadra, Wanda replica: "Le squadre migliori lo hanno contattato, gli allenatori migliori lo vogliono. Mi sembra strano che arriva un allenatore di peso enorme e dice che non lo vuole".

Poi Wanda Nara non risparmia una frecciata all'ambiente Inter, quando dice che "se è vero quello che dice Spalletti, sembrerebbe che dentro l'Inter qualcuno non vuole Icardi...". Alla domanda come mai Icardi non era tra i testimonial delle nuove divise dell'Inter, la moglie-agente del calciatore dichiara: "Vero, ma sicuramente lo sponsor che è lo stesso suo, lo chiamerà per fare uno shooting". Infine, riferendosi a Mughini, noto tifoso bianconero, conclude: "A lui piacerebbe se andasse alla Juve. Cristiano Ronaldo? Possono giocare anche insieme".



