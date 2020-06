Verona e Sassuolo da batticuore. Il Bologna di Miha inguaia la Samp

Il Verona getta al vento una grande occasione per la corsa all'Europa League facendosi rimontare due reti dal Sassuolo ancora una volta artefice di una clamorosa rimonta a tempo scaduto come contro l'Inter. A Reggio Emilia finisce 3-3 dopo che l'Hellas per due volte era passato in vantaggio, la prima con Lazotic al 51' e poi con Stepinki e Pessina dopo che Boga aveva riportato la situazione in partita. Ma nel finale il forcing dei neroverdi ha dato i suoi frutti con ancora un capolavoro di Boga e la rete nel finale di Rogerio al 97'. Per gli uomini di Juric una beffa per come aveva gestito e condotto il match, senza paure e con estrema oprganizzaione tattica mettendo in serie difficoltà le incursione del sassuolo. Decisivo è stato Silvestri che in almeno un paio di occasioni ha salvato la porta del Verona che esce dal Mapei Stadium a testa alta. Per il Sassuolo, apparso sottotono soopratutto nella prima frazione di gioco con scarse incursioni e poco coraggio, invece un'altra rimonta off-limits ma stavolta deve ringraziare la giornata di grazia di Boga, vero protagonista del match. Splendido il diagonale sferrato per il gol del primo pareggio dei neroverdi che sembrano aver perso la brillantezza dei primi mesi dell'anno.



In chiave retrocessione si inguaia la situazione della Sampdoria che esce sconfitta 2-1 a Marassi dal Bologna dell'ex Miahajlovic. Dopo un primo tempo sonnolento nella ripresa il Bologna va in rete con Barrow su rigore dopo un contatto in area tra Orsolini e Murru e due minuti dopo arriva la rete di Orsolini. Bonazzoli fa centro all'88 ma per i blucerchiati l'assalto finale è sterile e non produce effetti. Per gli uomini di Ranieri, che ha dovuto rinunciare a Quagliarella, un brutto ko, il terzo consecutivo con la classifica che inizia a farsi davvero pericolosa. Per il Bologna una vittoria che rilancia le ambizioni in chiave Europa League.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata