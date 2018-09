Juve, la caccia alla Champions inizia da Valencia | Le probabili formazioni

Valencia (4-4-2): Neto; Piccini, Paulista, Diakhaby, Gayà; Soler, Parejo, Wass, Guedes; Rodrigo, Batshuayi. All. Marcelino

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, C. Ronaldo. All. Allegri

Arbitro: Brych (Germania)

Con un CR7 in più la Juventus è obbligata a lottare per vincere la Champions. Il fenomento portoghese finora ne ha già alzate cinque: quattro con il Real Madrid (tre di fila nelle ultime tre stagioni) e una con il Manchester United. Fondamentale diventa allora partire con il piede giusto questa sera al Mestalla, casa del Valencia, al debutto nel girone H. Out solo gli infortunati De Sciglio e Barzagli, oltre a Spinazzola. Probabili i rientri nell'undici titolare di capitan Chiellini in difesa e di Pjanic in regia al posto di Benatia e Emre Can, titolari contro il Sassuolo. Più difensivo il Valencia del Marcelino, che non ha a disposizione l'ex Benfica Garay e i vecchi nerazzurri Murillo e Kondogbia. Probabile un 4-4-2 con le due punte Rodrigo e Batshuayi. Fischio di inizio alle 21.

