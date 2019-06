Under 21, la Danimarca non fa tre gol alla Serbia. Azzurri ancora in corsa

Regge ancora la speranza dell'Italia di andare avanti come migliore seconda negli europei under 21. Questa sera si è concluso il gruppo B e la Danimarca ha battuto la Serbia (2-0 con reti di Larsen e Rasmussen) ma non è riuscita a segnare la terza rete che l'avrebbe portata a superare l'Italia come differenza reti. Nell'altra gara del gruppo, tranquillo pareggio (1-1) tra Germania e Austria. Segna Gian-Luca Waldschmidt e pareggia su rigore Danso, poi le due squadre di lingua tedesca non si fanno più male. La Germania vince il girone ed è la seconda semifinalista dopo la Spagna.

Adesso gli azzurri devono aspettare la partita di domani sera tra Romania e Francia. Se le due squadre pareggiassero, per l'Italia sarebbe la fine e Francia e Romania andrebbero avanti insieme: la Romania vincerebbe il girone (ha una differenza reti di + 5). Se la Romania battesse la Francia (con qualunque punteggio) l'Italia andrebbe avanti come migliore seconda. In caso di vittoria francese, ci vorrebbero tre gol di scarto per mandare l'Italia in semifinale. Insomma, ipotesi molto difficili da realizzarsi. Il profumo di "biscotto" aleggia sul Dino Manuzzi di Cesena dove Francia e Romania si affrontano questa sera (lunedì 24 giugno, alle 21).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata