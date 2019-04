Ufficiale: Montella nuovo allenatore della Fiorentina

Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Fiorentina. Con una nota sul proprio sito internet, la Fiorentina comunica che "Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021".

Montella, nato a Castello di Cisterna il 18 giugno 1974, nella sua carriera da allenatore ha già guidato la Fiorentina dalla stagione 2012/13 fino al 2014/2015 ottenendo tre quarti posti consecutivi e raggiungendo una semifinale di Europa League ed una finale di Coppa Italia. Successivamente ha allenato la Sampdoria, il Milan, con il quale vinse la Supercoppa Italia nel 2016 ed il Siviglia.

Con l'avvicendamento fra Montella e Stefano Pioli alla Fiorentina diventano dodici i cambi di panchina in Serie A in questa stagione. In precedenza hanno cambiato allenatore il Bologna passando da Inzaghi a Mihajlovic; il Chievo con Ventura al posto di D'Anna e poi Di Carlo per l'ex ct; l'Empoli con Iachini al posto di Andreazzoli richiamato poi in panchina dopo qualche mese; il Frosinone con Baroni al posto di Longo; il Genoa con Juric per Ballardini e poi Prandelli per il tecnico croato; la Roma con Ranieri che ha preso il posto di Di Francesco; l'Udinese con lo spagnolo Julio Velzzquez sostituito da Davide Nicola, a sua volta esonerato e rimpiazzato da Igor Tudor.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata